ALTIN GÜN - Ask

Le groupe psyché anatolien Altin Gün revient le 20 février 2026 avec un sixième album studio nommé Garip (Glitterbeat Records / Modulor). Un premier single, "Neredesin Sen", a été présenté. [plus d'infos]

10 mars 2026: PARIS - Trianon
11 avril 2026: TOURS - Temps Machine
12 avril 2026: BIARRITZ - Atabal
19 avril 2026: TOULOUSE - Le Bikini
12 mai 2026: STRASBOURG - La Laiterie

