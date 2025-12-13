Le Festival du Roi Arthur a révélé les neuf premiers artistes de sa 15ème édition : Timmy Trumpet, Matmatah & The Fuzzy Brass Four, Feu! Chatterton, L2B, La Mano1.9, Miki, Carlos Núñez, The Real Mckenzies et Armens. Le festival se tiendra les 21, 22 et 23 août 2026 sur la plaine du Mafeu à Bréal-sous-Montfort (35).