Un trou dans NastyJoe - 12/12
NastyJoe a posté le clip de "Hole in the picture", titre présent sur leur premier album, The house, qui sortira le 16 janvier 2026 via M2L Music / A Tant Rêver Du Roi. Il se découvre à la suite avec les prochaines dates de concert du groupe. [plus d'infos]
13 décembre 2025: Tumulte - ANGOULÊME (16)
20 janvier 2026: Bise Festival - NANTES (44)
31 janvier 2026: Festival Hibernarock - AURILLAC (15)
06 février 2026: La Maroquinerie - PARIS (75)
20 février 2026: Hors Piste Festival - ANNECY (74)
07 mai 2026: Focus Wales - WREXHAM (UK)
08 mai 2026: Focus Wales - WREXHAM (UK)
27 juin 2026: Festival Skaterock - CHELLES (77)
