A.A. Williams en tournée avec Spotlights - 12/12
A.A. Williams et Spotlights feront une tournée commune en Europe à partir de janvier 2026. Les dates se trouvent à la suite. Le trio américain a sorti Rarities, une compilation de chansons rares. [plus d'infos]
A.A. Williams [ aawilliamsmusic.com: Site officiel ]
27 janvier 2026: UK Norwich, Arts Centre
28 janvier 2026: UK Milton Keynes, Craufurd Arms
29 janvier 2026: UK Nottingham, Bodega
30 janvier 2026: UK Manchester, Deaf Institute
31 janvier 2026: UK Glasgow, G2
01 février 2026: UK Leeds, Brudenell Social Club
03 février 2026: UK Birmingham, Hare & Hounds
04 février 2026: UK Bristol, Strange Brew
05 février 2026: UK London, Bush Hall
06 février 2026: UK Southampton, Papillon
07 février 2026: BE Diksmuide, 4AD
08 février 2026: FR Paris, Nouveau Casino
10 février 2026: FR Toulouse, Le Rex
11 février 2026: ES Barcelona, La Nau
12 février 2026: ES Madrid, Villanos
13 février 2026: PT Lisbon, Casa Capitão
14 février 2026: PT Porto, Mouco
15 février 2026: ES Donosti, Dabadaba
17 février 2026: FR Grenoble, l'Ampérage
18 février 2026: IT Milan, Legend Club
19 février 2026: CH Aarau, KiFF
20 février 2026: DE Munich, Live / Evil
21 février 2026: AT Vienna, Chelsea
22 février 2026: CZ Prague, SUBZERO
24 février 2026: PL Warsaw, VooDoo
25 février 2026: DE Berlin, Neue Zukunft
26 février 2026: DE Cologne, Gebäude 9
27 février 2026: NL Eindhoven, Effenaar
28 février 2026: NL Utrecht, Tivoli Cloud Nine
