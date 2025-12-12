Posté par Ted.
Unsane réédite son 4e album - 12/12
Unsane a annoncé la réédition "extended" d'Occupational hazard, son 4e album sorti en 1998 chez Relapse, pour le 6 février 2026. Cette édition remasterisée comprendra des enregistrements de démos en live au studio AmRep à Minneapolis et une chanson inédite, "No soul", uniquement sortie à l'époque sur une version limitée en vinyle. Le groupe s'apprête à partir en tournée et jouera l'album entièrement, notamment au Roadburn. [plus d'infos]
