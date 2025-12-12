Posté par M!ke.
Archspire sort l'échelle - 12/12
Archspire revient avec un nouvel album le 10 avril 2026, Too fast to die. Premier extrait de ce retour discographique avec "Carrion ladder" dont on te propose le clip ici. [plus d'infos]
Archspire
LP : Too fast to die
Date de sortie : 10/04/2026
Liminal cypher
Red goliath
Carrion ladder
Anomalous descent
The vessel
Limb of leviticus
Deadbolt the backward
Too fast to die
