Malevolence- Where Only The Truth Is SpokenDu live de Malevolence - 11/12

Malevolence interprétrant "Trenches" à Manchester en live lors de leur tournée en support de Where only the truth is spoken est dispo par là.

Malevolence
LP : Where only the truth is spoken
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 20/06/2025
Blood to the leech
Trenches
If it's all the same to you
Counterfeit
Salt the wound
So help me God
Imperfect picture
Heavens shake
In spite (Feat. Randy Blythe de Lamb Of God)
Demonstration of pain
With dirt from my grave

