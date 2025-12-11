Infos précédentes :

RefusedRefused are (really) fucking dead in Hellfest - 11/12

Alors que le dernier show de Refused dans leur patrie d'origine d'Umeå est prévu pour le 21 décembre, Arte a remis en ligne leur live donné au Hellfest cet été pour leur tournée de séparation. [plus d'infos]

