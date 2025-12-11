Infos précédentes :
- Refused are (really) fucking dead in Hellfest
- Mag #68 : McLusky
- Dans les coulisses de l'histoire d'Epitaph
- Hellfest, un aftermovie, un report, des concerts
- Le Hellfest sous l'oeil d'Arte.tv
- Refused embarque Quicksand dans sa tournée
- Vännäs Kasino au Glazart
- Refused avec un rythme d'enfer
- Cult of Luna se met au punk
- Dennis Lyxzen en soin/repos
Posté par M!ke.
Modéré le 11/12/2025 à 08:00.
Refused are (really) fucking dead in Hellfest - 11/12
Alors que le dernier show de Refused dans leur patrie d'origine d'Umeå est prévu pour le 21 décembre, Arte a remis en ligne leur live donné au Hellfest cet été pour leur tournée de séparation. [plus d'infos]
