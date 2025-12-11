Infos précédentes :
Scorpions et les soirées dans les grandes villes - 11/12
Scorpions a sorti ce vendredi son dernier album live Coming home live. Le groupe en a profité pour lâcher "Big city nights". [plus d'infos]
Pas encore de commentaires