Zu est de retour - 10/12
Le 9 janvier 2026, c'est le grand retour des italiens de Zu avec un nouvel album intitulé Ferrum sidereum sur House Of Mythology. Un extrait se trouve à la suite avec la pièce "A.I hive mind". Le groupe passera en France le 12 février au Chinois. [plus d'infos]
