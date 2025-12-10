Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 10/12/2025 à 19:03.
Zu - CarboniferusZu est de retour - 10/12

Le 9 janvier 2026, c'est le grand retour des italiens de Zu avec un nouvel album intitulé Ferrum sidereum sur House Of Mythology. Un extrait se trouve à la suite avec la pièce "A.I hive mind". Le groupe passera en France le 12 février au Chinois. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page