Posté par M!ke.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Angel Du$t dans la poussière - 10/12
Nouveau morceau d'Angel Du$t à découvrir ci-après avec "Du$t". Il sera présent sur Cold 2 the touch dont la sortie est toujours prévue pour le 13 février chez Run For Cover Records. [plus d'infos]
Angel Du$t
LP : Cold 2 the touch
Label : Run for Cover Records
Date de sortie : 13/02/2026
Pain is a must
Cold 2 the touch
I'm the outside
Jesus head
Zero
Downfall
Du$t
Nothing I can't kill
Man on fire
The knife
The beat
