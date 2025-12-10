Infos précédentes :

Angel Du$t-Cold 2 the touchAngel Du$t dans la poussière - 10/12

Nouveau morceau d'Angel Du$t à découvrir ci-après avec "Du$t". Il sera présent sur Cold 2 the touch dont la sortie est toujours prévue pour le 13 février chez Run For Cover Records. [plus d'infos]

Angel Du$t-Cold 2 the touch
Angel Du$t
LP : Cold 2 the touch
Label : Run for Cover Records
Date de sortie : 13/02/2026
Pain is a must
Cold 2 the touch
I'm the outside
Jesus head
Zero
Downfall
Du$t
Nothing I can't kill
Man on fire
The knife
The beat

