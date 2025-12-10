Commitment, groupe de punk hardcore comptant dans ses rangs des membres de Le Siren, Soul Glo ou encore Eye Flys, vient de publier "Hellraiser", un nouveau morceau à découvrir à la suite. Le groupe a signé chez Get Better Records (Fucked Up, Alien Boy, Thou, The Ophelias), on devrait logiquement voir arriver un premier album prochainement. [plus d'infos]