Posté par Ted.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Tom Morello en France en juin prochain - 10/12
Tom Morello, guitariste de Rage Against The Machine, jouera un concert au Bataclan à Paris le 16 juin 2026, et sera au Hellfest 4 jours plus tard.
