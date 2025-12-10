Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Tom Morello , guitariste de Rage Against The Machine , jouera un concert au Bataclan à Paris le 16 juin 2026, et sera au Hellfest 4 jours plus tard.

