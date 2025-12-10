Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Tom Morello - The atlas undergroundTom Morello en France en juin prochain - 10/12

Tom Morello, guitariste de Rage Against The Machine, jouera un concert au Bataclan à Paris le 16 juin 2026, et sera au Hellfest 4 jours plus tard.

