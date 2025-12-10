Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 10/12/2025 à 08:00.
Vue de la Scène Beauregard et du châteauBeauregard 2026 : l'afiche ! - 10/12

Le festival de Beauregard a dévoilé son affiche 2026 avec des artistes toujours plus variés en termes de style. Aux rayons musicaux qui nous intéresse, on peut saluer la présence de Pixies, Dropkick Murphys, Slift, Shame, The Hives, Pulp, Girls In Hawaii, Feu! Chatterton, Franz Ferdinand, Agnès Obel, Royel Otis, Cassius, Headcharger, The Lanskies et Dynamite Shakers.
[fr] Beauregard: Site officiel  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page