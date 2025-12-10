Infos précédentes :
Le festival de Beauregard a dévoilé son affiche 2026 avec des artistes toujours plus variés en termes de style. Aux rayons musicaux qui nous intéresse, on peut saluer la présence de Pixies, Dropkick Murphys, Slift, Shame, The Hives, Pulp, Girls In Hawaii, Feu! Chatterton, Franz Ferdinand, Agnès Obel, Royel Otis, Cassius, Headcharger, The Lanskies et Dynamite Shakers.
