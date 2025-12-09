Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 09/12/2025 à 08:00.
FleaFlea des Red Hot se lance en solo - 09/12

Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, se lance en solo. Un album est prévu, mais en attendant voici le clip de "A plea". [plus d'infos]

