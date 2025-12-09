Posté par Ted.
ArcTanGent 2026 : l'affiche ! - 09/12
Il y a aura du très beau monde au festival ArcTanGent à Bristol, entre le 19 et le 22 août 2026. La prog se trouve via le lien ci-dessous, mais on te lâche quelques noms : Primus, Chelsea Wolfe, Cult Of Luna & Julie Christmas, Igorrr, Napalm Death, Perturbator, Sikth, Chat Pile et Bruit ≤.
[ Line-up: Site officiel ]
