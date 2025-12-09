Infos précédentes :

BjörkUn nouveau Björk en 2026 - 09/12

Björk va sortir un nouvel album en 2026, 4 ans après celle de Fossora. Des extraits seront présentés en mai lors du Festival d'art de Reykjavík.

