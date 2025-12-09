Infos précédentes :
- Un nouveau Björk en 2026
- Björk au ciné
- 1 The Knife remixe Bjork et Rosalía
- Björk et Rosalia se battent pour les saumons
- In This Moment fait son service militaire
- Björk en victime
- Le livre de la jungle (musicale) en photo
- L'hyperballade de Björk à Coachella
- Dirty Projectors et Björk partagent
- Björk clippe encore
Posté par Ted.
Modéré le 09/12/2025 à 08:00.
Modéré le 09/12/2025 à 08:00.
Un nouveau Björk en 2026 - 09/12
Björk va sortir un nouvel album en 2026, 4 ans après celle de Fossora. Des extraits seront présentés en mai lors du Festival d'art de Reykjavík.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires