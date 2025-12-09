Infos précédentes :

OpethL'audition du batteur d'Opeth en ligne - 09/12

En 2021, Martin Axenrot quittait son poste de batteur chez Opeth. Son remplaçant, Waltteri Väyrynen, avait passé une audition peu avant. La voici à la suite où on peut le voir jouer "The devil's orchard". [plus d'infos]

