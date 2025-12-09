Posté par Ted.
Modéré le 09/12/2025 à 08:00.
Modéré le 09/12/2025 à 08:00.
Un single pour Harvey Rushmore & The Octopus - 09/12
Le groupe de garage rock psyché de Bâle Harvey Rushmore & The Octopus est de retour avec un nouveau single clippé nommé "Acid river", extrait de Mindsuckers, un album à venir en 2026 via Taxi Gauche Records (Fomies, Pablo Infernal, Calvin Love). [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires