Un burger Klone pour la SPA - 08/12
Le groupe Klone a parrainé un burger solidaire avec un cuisto de Poitiers (le chef Olivier Leclerc). Ce dernier a imaginé un burger évoquant la musique du groupe poitevin. Sur chaque burger vendu, 4 € seront reversés au SPA de Poitiers. Fan de rock et de metal, il avait déjà fait ça avec Rise Of The Northstar et l'organisation environnementale Savage Lands. France 3 en a d'ailleurs parlé, le sujet est illustré à la suite. [plus d'infos]
