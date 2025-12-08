Posté par Ted.
Modéré le 08/12/2025 à 08:00.
Modéré le 08/12/2025 à 08:00.
Khruangbin revisite son 1er LP - 08/12
Khruangbin a sorti le mois dernier sans prévenir The Universe Smiles Upon You II, soit leur premier album revisité et réenregistré là où tout à commencé pour eux, c'est à dire dans une grange située entre Austin et Houston. Le disque a fêté ses 10 ans cette année. Cette nouvelle version est à écouter à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires