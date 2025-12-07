Infos précédentes :
Le nouvel Orphaal vient de sortir - 07/12
Le groupe de metal rock prog de Toulouse Orphaal a sorti il y a deux jours son deuxième album Hearts out chez Peccata Mundi Records. Il est disponible aux formats CD et digital. Il s'écoute à la suite.
[ Hearts out: Youtube ] [plus d'infos]
