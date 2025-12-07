Infos précédentes :
Posté par Ted.
Fontaines D.C. à La Route du Rock - 07/12
Fontaines D.C. sera l'une des têtes d'affiche de la 34e édition de La Route du Rock. Le samedi 15 août 2026 sera l'unique date estivale française des Irlandais.
