Fontaines D.C. à La Route du Rock - 07/12

Fontaines D.C. sera l'une des têtes d'affiche de la 34e édition de La Route du Rock. Le samedi 15 août 2026 sera l'unique date estivale française des Irlandais.

