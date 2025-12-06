Posté par Ted.
Smash Hit Combo en jeu - 06/12
Smash Hit Combo a sorti son jeu de société, "Smash cards", en série ultra limitée de 100 exemplaires dont les 10 premiers seront dédicacés. Le jeu est dispo à la suite.
[ Smash cards game ]
