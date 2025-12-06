Ciccio & 2mo, duo électro expérimental comptant Olivier Demeaux (Cheveu, Heimat, Accident du Travail) et Francesco Pastacaldi (Jean-Louis, ååAbacaxi]], Fantazio), ont sorti Bouc & Rouages, un deuxième album studio commandé par le label Hublotone. Il est en écoute à la suite. [plus d'infos]