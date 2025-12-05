Posté par M!ke.
Modéré le 05/12/2025 à 08:00.
Modéré le 05/12/2025 à 08:00.
La couronne d'Headkeyz - 05/12
Headkeyz revient avec un nouveau single, "The crown", tiré de son nouvel album The cage & the crown : chapter II à paraître le 16 janvier prochain. [plus d'infos]
Headkeyz
LP : The cage & the crown : chapter II
Date de sortie : 16/01/2026
LP : The cage & the crown : chapter II
Date de sortie : 16/01/2026
The crown
Intoxicated
The keys
Rotten party
Viking
Revenge
Ctrl+X
The end
Intoxicated
The keys
Rotten party
Viking
Revenge
Ctrl+X
The end
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires