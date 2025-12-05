Posté par M!ke.
David Byrne fait son Tiny Desk - 05/12
David Byrne (Des Talking Head) est passé par le plateau de NPR Music pour y enregistrer une de leurs sessions Tiny Desk Concert. Elle est dispo dans ton Tube.
