The Smashing PumpkinsBilly & l'opéra lyrique de Chicago - 05/12

Billy Corgan des Smashing Pumpkins est monté sur scène le 21 novembre accompagné de l'orchestre lyrique de Chicago pour une réinterprétation de leur tube "1979". Un court extrait du rendu est dispo sur le Tube. [plus d'infos]

