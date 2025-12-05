Infos précédentes :
- Billy & l'opéra lyrique de Chicago
- Oslo Tapes invite un Smash
- Un Pinkpop des Smashing Pumpkins
- Ce soir, c'est Eden aux fûts chez les citrouilles écrasées
- Du presque Smashing Pumpkins
- Tu reprends de la soupe de courge?
- The Smashing Pumpkins posent des images
- Un nouveau single pour I See Stars
- The Smashing Pumpkins en écoute
- Les Smashing Pumpkins annoncent
Posté par M!ke.
Modéré le 05/12/2025 à 08:00.
Modéré le 05/12/2025 à 08:00.
Billy & l'opéra lyrique de Chicago - 05/12
Billy Corgan des Smashing Pumpkins est monté sur scène le 21 novembre accompagné de l'orchestre lyrique de Chicago pour une réinterprétation de leur tube "1979". Un court extrait du rendu est dispo sur le Tube. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires