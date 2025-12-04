Infos précédentes :

Doppler - Songs to defyDoppler en release party à Lyon - 04/12

Doppler fera la release party de son nouvel album à Lyon, au Periscope, le 23 avril 2026. C'est Dirty Harry 666 qui jouera avant et après le trio. Pourquoi ce disque ? sortira avec le concours de Bigoût Records. Et le trio en a profité pour relancer son site internet.
