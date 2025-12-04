Infos précédentes :
Posté par Oli.
Modéré le 04/12/2025 à 08:00.
Poste Ozzy - 04/12
Poste 942 participe à un nouveau tribute (après celui de Kyuss), le groupe rend cette fois hommage à Ozzy Osbourne avec "No more tears". Tous les détails du tribute se trouvent en suivant le lien du collectif.
[ witching buzz: site officiel ]
