Sex Shop Mushrooms fin janvier - 03/12
Sex Shop Mushrooms sortira son second album 131217 le 30 janvier 2026. Artwork et trackliste se découvrent ci-après. [plus d'infos]
Sex Shop Mushrooms
LP : 131217
Date de sortie : 30/01/2026
Help me I'm cumming
Juicy victim
Nice place to die
Scam
Mush
Quality wine
131217
Dissonance
Today my girlfriend's dead
