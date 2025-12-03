Posté par M!ke.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Echappe toi avec The Offline - 03/12
The Offline a sorti ce vendredi son second album long format, La grande évasion, ce vendredi 28 novembre. Outre la trackliste et l'artwork, tu peux l'écouter en intégralité sur BandCamp. [plus d'infos]
The Offline
LP : La grande évasion
Date de sortie : 28/11/2025
La grande évasion (Thème principal)
Aurore
Les aventuriers
Boulevard national
Dans les grands espaces
La belle en lumière
De paris à l'Amazonie
L'excursion
Les oiseaux de mer
La vie à bord
Les îles
Le trip (Feat. Kimo Eiserbeck)
La vie de nuit
Les miracles de l'océan
Théme de l'adieu
