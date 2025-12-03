Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Liv Kristine (ex- Theatre of Tragedy et Leaves' Eyes ) nous a offert une version intime d'un ancien morceau sorti en 2014 : "Lotus (acoustic version)". [ plus d'infos ]

