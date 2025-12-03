Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Liv Kristine-Deus ex machinaLiv Kristine revisite un de ses vieux morceaux - 03/12

Liv Kristine (ex-Theatre of Tragedy et Leaves' Eyes) nous a offert une version intime d'un ancien morceau sorti en 2014 : "Lotus (acoustic version)". [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page