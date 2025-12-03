Infos précédentes :
- Liv Kristine revisite un de ses vieux morceaux
- Liv Kristine présente un nouveau single
- Liv Kristine présente un nouveau titre
- Liv Kristine réédite son 1er album
- Liv Kristine, à 3h du mat'
- Liv Kristine au printemps
- Liv Kristine dans une rivière de diamants
- Aime fort Liv Kristine
- Les diamants de Liv Kristine
- Liv Kristine présente son nouveau single
Posté par Ted.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Liv Kristine revisite un de ses vieux morceaux - 03/12
Liv Kristine (ex-Theatre of Tragedy et Leaves' Eyes) nous a offert une version intime d'un ancien morceau sorti en 2014 : "Lotus (acoustic version)". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires