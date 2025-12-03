Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Modéré le 03/12/2025 à 08:00.
Ulan Bator en écoute intégrale - 03/12
Dark times, le nouvel album d'Ulan Bator, est sorti le 26 novembre 2025, soit 30 ans après le premier opus de ce groupe incontournable de la scène (post-)rock française. Il est en écoute à la suite.
Dark times, le nouvel album d'Ulan Bator, est sorti le 26 novembre 2025, soit 30 ans après le premier opus de ce groupe incontournable de la scène (post-)rock française. Il est en écoute à la suite.
[ Dark times: Youtube ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires