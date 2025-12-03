Le Volcanic Fest, un nouveau festival metal et rock se situant du côté d'Andrézieux-Bouthéon, à côté de Saint-Étienne, accueillera du beau monde du 24 au 26 juillet 2026 pour sa première édition. Parmi les groupes invités à se produire, tu trouveras Black Bomb A, Klone, Eihwar, Dropdead Chaos, LocoMuerte, Eight Sins, Hrafngrimr ou encore Death Decline. Le prog complète et les infos se trouvent sur le site Internet du festival, volcanicfest.fr.

