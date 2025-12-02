Posté par Ted.
Gros Enfant Mort remercie les cendres - 02/12
Gros Enfant Mort a publié le clip de "Merci les cendres", un morceau qui figurera sur Le sang des pierres, le nouvel album du groupe de screamo hardcore attendu pour janvier 2026 via Fireflies Fall. [plus d'infos]
Gros Enfant Mort
LP : Le sang des pierres
Label : Moment of Collapse
Style : Screamo
Date de sortie : 23/01/2026
LP : Le sang des pierres
Label : Moment of Collapse
Style : Screamo
Date de sortie : 23/01/2026
Le sang des pierres
Saigne ! Saigne ! Saigne ! (feat. Logan from Gillian Carter)
Château de cartes
3114
Étranger à la Terre
Paillasson 4ever
L'art de perdre
Merci les cendres
