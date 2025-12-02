Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 02/12/2025 à 08:00.
Modéré le 02/12/2025 à 08:00.
Body Count rejoint le Cabaret Vert - 02/12
Outre Deftones, l'organisation du Cabaret Vert a dévoilé la participation de Body Count à sa prochaine édition 2026. La bande menée par Ice-T sera sur scène le 20 août.
