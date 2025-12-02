Posté par M!ke.
ōMESS à l'écoute - 02/12
ōMESS, nouveau projet de ōl Alabama, l'ex-Mistaken Sons Of Alabama et Sizer, a fait l'objet d'une production plus tôt l'automne. Le premier album éponyme se découvre en intégralité sur BandCamp. [plus d'infos]
ōMESS
LP : ōMESS
Label : Autoproduction
Date de sortie : 26/09/2025
Dark side
Waste ōf time
Blight
Ghōstly chains
Appōintment
Dōgmind
Riders ōf the western sky
U-turn
