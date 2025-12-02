Le groupe allemand The Notwist sera de retour en 2026 avec un nouvel album, soit 5 ans après Vertigo days. Il s'intitule News from planet zombie est sera dispoible le 13 mars chez Morr Music. Un premier extrait est à découvrir à la suite. Pour rappel, le groupe sera en tournée à travers l'Europe en avril et mai 2026 et de passage au Trabendo à Paris pour une date unique en France le 24 avril 2026. [plus d'infos]