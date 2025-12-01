Infos précédentes :

radiohead_band.jpgRadiohead reporte deux concerts - 01/12

Radiohead a été contraint de reporter deux de ses concerts à Copenhague, aujourd'hui et demain. Leur chanteur Thom Yorke ayant été diagnostiqué avec une infection grave de la gorge qui l'empêche de chanter.

