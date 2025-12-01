Infos précédentes :
Les petits secrets de The Cure - 01/12
The Cure ont mis en ligne une version live de leur titre "Secrets". Il a été capté en 2024 et se retrouvera sur The show of a lost world - live from Troxy 2024, dont des diffusions au cinéma sont prévues à partir du 11 décembre. [plus d'infos]
