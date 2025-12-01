Posté par Ted.
Der Weg Einer Freiheit en concert en France - 01/12
Après un concert complet à Paris, Der Weg Einer Freiheit est de retour pour 4 concerts français en février afin d'accompagner la sortie de son album Innern, paru chez Season of Mist. Les dates sont à la suite. [plus d'infos]
Der Weg Einer Freiheit [ Der Weg Einer Freiheit: Site officiel ]
25 février 2026: LYON - Ô Totem Live
26 février 2026: COLMAR - Le Grillen
27 février 2026: WASQUEHAL - The Black Lab
28 février 2026: GÉTIGNÉ - Amarok Metal Fest
