Un peu de Fleshgod Apocalypse live - 30/11
Une partie du set de Fleshgod Apocalypse au dernier Brutal Assault Festival est à mater par ici. [plus d'infos]
Fleshgod Apocalypse
Bande originale : Opera
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 23/08/2024
Nuclear Blast
Ode to art (De' sepolcri)
I can never die
Pendulum
Bloodclock
At war with my soul
Morphine Waltz
Matricide 8.21
Per aspera ad
Till death do us apart
Opera
