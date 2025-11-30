Infos précédentes :

Fleshgod Apocalypse-OperaUn peu de Fleshgod Apocalypse live - 30/11

Une partie du set de Fleshgod Apocalypse au dernier Brutal Assault Festival est à mater par ici. [plus d'infos]

Fleshgod Apocalypse-Opera
Fleshgod Apocalypse
Bande originale : Opera
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 23/08/2024
Ode to art (De' sepolcri)
I can never die
Pendulum
Bloodclock
At war with my soul
Morphine Waltz
Matricide 8.21
Per aspera ad
Till death do us apart
Opera

