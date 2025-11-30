Infos précédentes :
3ème paragraphe animé pour Opeth - 30/11
Opeth a dévoilé un clip pour "§3". Le morceau est présent sur The last will and testament. [plus d'infos]
Opeth
LP : The last will and testament
Label : Reigning Phoenix Music
Date de sortie : 11/10/2024
LP : The last will and testament
Label : Reigning Phoenix Music
Date de sortie : 11/10/2024
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
A story never told
