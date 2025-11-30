Posté par Ted.
Mandy, Indiana en magazine - 30/11
Mandy, Indiana, quatuor electro-noise de Manchester avec une chanteuse française (qui chante en français), a dévoilé un nouveau morceau qui s'intitule "Magazine". Son clip est à la suite. Le groupe jouera au mois d'avril 2026 en France (aux 4 Ecluses à Dunkerque et à Petit Bain à Paris). [plus d'infos]
