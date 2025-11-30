Posté par Ted.
Blackwater Holylight livre un extrait de son prochain album - 30/11
Blackwater Holylight à présenté un extrait de son nouvel album, Not here not gone, qui paraîtra le 26 janvier 2026 chez Suicide Squeeze (Death Valley Girls, This Will Destroy You, Minus The Bear) et Modulor. Le clip de "Heavy, why?" se découvre à la suite. [plus d'infos]
