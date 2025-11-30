Posté par Ted.
Yumi Zouma livre un single - 30/11
Le quatuor alt-pop néo-zélandais Yumi Zouma a publié un nouveau single intitulé "Phoebe's song". Son clip se découvre à la suite. Le titre annonce l'arrivée de No love lost to kindness, le nouvel album du groupe, attendu le 30 janvier 2026 chez Nettwerk. [plus d'infos]
