Yumi ZoumaYumi Zouma livre un single - 30/11

Le quatuor alt-pop néo-zélandais Yumi Zouma a publié un nouveau single intitulé "Phoebe's song". Son clip se découvre à la suite. Le titre annonce l'arrivée de No love lost to kindness, le nouvel album du groupe, attendu le 30 janvier 2026 chez Nettwerk. [plus d'infos]

