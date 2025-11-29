Infos précédentes :

Wacken LogoWacken Open Air 2026 - 29/11

On a déjà pas mal de noms pour le Wacken Open Air dont Alestorm, Arch Enemy, Black Label Society, Bleed from Within, Corrosion of Conformity, Danko Jones, Guilt Trip, Hatebreed, Judas Priest, Kittie, Lagwagon, Life of Agony, Municipal Waste, Nothing More, Paradise Lost, President, Saxon, The Haunted, Therapy?, Thy Art is Murder, Turbonegro, Yngwie Malmsteen... [plus d'infos]

Ad Infinitum
Alestorm
Alfahanne
Angelus Apatrida
Arch Enemy
Black Label Society
Bleed from Within
Brunhilde
Castle Rat
Chaosbay
Corrosion of Conformity
Crimson Glory
Danko Jones
Divlje Jagode
Dritte Wahl
Dubioza Kolektiv
Eläkeläiset
Electric Bassboy
Employed To Serve
Focus
Guilt Trip
Hackneyed
Hämatom
Hardline
Hatebreed
Heavysaurus
Judas Priest
Katerfahrt
Kim Dracula
Kittie
Lagwagon
Life of Agony
Mr. Hurley und die Pulveraffen
Municipal Waste
Nita Strauss
Nothing More
Our Promise
P.O.D.
Paradise Lost
President
Ricky Warwick
Rose Tattoo
Saxon
Skynd
Storm Seeker
The Butcher Sisters
The Haunted
Therapy?
Thy Art is Murder
Turbonegro
Uli Jon Roth
Vanir
Vended
Vogelfrey
Yngwie Malmsteen

