Brutus en live à Bruxelles - 29/11
Brutus a sorti son album Live in Brussels hier. La vidéo du concert capté à l'Ancienne Belgique le 29 novembre 2024 est à revoir ici. [plus d'infos]
Brutus
Live : Live in Brussels
Label : Hassle Records
Date de sortie : 28/11/2025
Miles away
Brave
Liar
Justice de Julia II
Storm
War
Victoria
What have we done
Chainlife
Space
Fire
Dust
Paradise
Desert rain
All along
Sugar dragon
