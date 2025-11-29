Infos précédentes :

Brutus a sorti son album Live in Brussels hier. La vidéo du concert capté à l'Ancienne Belgique le 29 novembre 2024 est à revoir ici. [plus d'infos]

Brutus-Live in Brussels
Brutus
Live : Live in Brussels
Label : Hassle Records
Date de sortie : 28/11/2025
Miles away
Brave
Liar
Justice de Julia II
Storm
War
Victoria
What have we done
Chainlife
Space
Fire
Dust
Paradise
Desert rain
All along
Sugar dragon

