Ils sont cultes, ils sont de retour, ils sont passés par Paris il y a quelques semaines, ce sont les McLusky qui sont en couv' ! Chronique, interview, live report, la totale avec eux ! On a aussi des interviews de Kanine, Manu Lanvin, Grandma's Ashes, Absence Of Colours, Carton Records et Astrid SS, plein de live report, que ce soient des concerts (Marcel Et Son Orchestre, Pogo Car Crash Control, The Young Gods, Ultra Vomit, Matmatah, Refused, Alcest, The Beths, Marilyn Manson) ou des festivals (Omega Sound Fest, Westill Fest, Rock Your Brain, Muscadeath). Et des bons tuyaux, le retour sur un disque oublié (les Deftones !) et un bon paquet de chroniques de disques comme celles (par exemples) de Bush, Monkeys On Mars, Waking The Sleeping Bear, Les Hurlements D'léo, Sick Sad World, Shoot The Singers, The Twin Souls, Përl, Maudits, Jack And The Bearded Fishermen, Thrice... [plus d'infos]
